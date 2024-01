Castelvetrano, a Marinella di Selinunte cede una parte del molo di ponente

Le forti mareggiate invernali hanno provocato danni strutturali al molo di ponente di Marinella di Selinunte, frazione balneare del Comune di Castelvetrano. È stata la Capitaneria di Porto, anche su segnalazione dell'amministrazione comunale di Castelvetrano, ad emanare una nota nella quale si afferma che «si rileva un sostanziale cedimento dei blocchi di pietra a sostegno del massetto di camminamento e della pavimentazione».

Da anni i blocchi di pietra collocati ad uso frangiflutti sono finiti in mare. Così, le violente mareggiate nel tempo hanno causato l’erosione della parte superiore della pavimentazione. In quel punto amano sostare parecchi pescatori e diportisti. Il Comune ha collocato delle transenne, per impedire il passaggio fino al punto critico, ma le folate di vento spesso le fanno cadere, Così, il pericolo permane, soprattutto per chi la sera ama fare le passeggiate fino alla punta del molo. Il braccio da tempo è illuminato solo nella parte iniziale e così anche la visibilità del pericolo è ridotta. Il Demanio marittimo ha già avvertito l’assessorato regionale alle Infrastrutture, come ha precisato il sindaco, ma si dovrebbero trovare i fondi per ripristinare il molo con grossi blocchi di pietra.