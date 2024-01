Castellammare del Golfo piange il medico Marcello Russo, il sindaco: «Si è sempre speso per la città»

Si è spento a 66 anni Marcello Russo, medico di Castellammare del Golfo specializzato in infettivologia. È morto in seguito a una breve malattia. A dare la notizia è stato il sindaco Giuseppe Fausto: «A nome dell’amministrazione comunale e di tutta la città di Castellammare del Golfo esprimo profondo cordoglio per la prematura scomparsa del dottor Marcello Russo, apprezzato professionista che, senza mai risparmiarsi, si è sempre speso per la città. È stato un professionista che, con passione e dedizione, ha onorato il lavoro di medico, il rapporto con i colleghi e con i pazienti. Addolorati porgiamo le più sentite condoglianze alla moglie, Piera Buffa, ai figli Gabriele e Michele ed a tutti i familiari».

Cordoglio per la scomparsa del dottor Marcello Russo anche da parte del presidente del consiglio comunale Giuseppe Ancona, a nome personale e dell’intero consesso civico di Castellammare del Golfo: «La nostra città perde prematuramente un medico da sempre al servizio della sua comunità che ne ha sempre riconosciuto e ricorderà la sua professionalità e la sua dedizione alla cura del prossimo - si legge - Tutti noi perdiamo un punto di riferimento ed un amico. Condoglianze ed un abbraccio addolorato ai familiari».