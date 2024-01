Il mese decisivo per la cattura di Messina Denaro: parla Sandokan, uno degli autori del blitz in casa della sorella

Perché è stato ritenuto subito un indizio importante? «Intanto, era già sospetto il nascondiglio», racconta Sandokan, ricordando in una doppia intervista a Tgs e Gds, la giornata del 6 dicembre 2022, trascorsa assieme a due colleghi nell’abitazione di Rosalia a Castelvetrano. Una incursione dietro alla quale c’erano già mesi di studio e continue osservazioni. E che doveva essere fatta in sicurezza e velocità, senza il rischio di essere visti dai vicini.

Il suo volto deve restare coperto, come la sua identità. Ma con il nome in codice, Sandokan, l’investigatore del CrimOr, la prima sezione del primo reparto investigativo del Ros, racconta i dettagli della ispezione in casa della sorella di Matteo Messina Denaro, dalla quale è di fatto partito lo scacco matto al boss latitante da 30 anni, esattamente un anno fa. Un momento di grande emozione, quello provato dai 35 carabinieri che costituivano il gruppo di indagine sulla ex primula rossa, quando dal sottofondo di una sedia è saltato fuori un foglietto con date e sigle.

«Entriamo in casa di Rosalia, in via Alberto Mario - continua Sandokan -. E là troviamo l’appunto scritto a penna su una ricevuta postale nel sottofondo di una sedia, chiuso con un tappo. Non c’è il tempo di capire subito cosa fosse quello scritto, ma era senz’altro importante per il modo in cui era stato nascosto. Ci dava già l’idea che si trattasse di qualcosa che non si doveva trovare». I tre uomini del Ros hanno fretta: devono piazzare due microspie, devono poi uscire dall’abitazione senza destare sospetti e dopo avere rimesso tutto a posto. Il sopralluogo, mentre la donna è fuori, dura circa un’ora.

Ma se fosse rientrata all’improvviso? «Prima di fare un intervento studiamo l’obiettivo - aggiunge il carabiniere -. Sappiamo che quel giorno Rosalia deve uscire e ci prepariamo. Un lavoro che dura mesi, non si improvvisa in un giorno o in una settimana». Una volta saliti al primo piano, gli investigatori cercano il posto ideale per piazzare la cimice e, rovistando tra gli arredi, trovano il «pizzino». Il tappo viene tolto ed il foglietto aperto, fotografato e rimesso a posto con tecniche di grande precisione in pochi secondi. Siamo ritornati alla base e sono partiti gli accertamenti incrociati sull’appunto».