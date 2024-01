Tubi di plastica in fiamme ad Alcamo, nube nera su tutta la zona

Momenti di apprensione oggi pomeriggio (14 gennaio) ad Alcamo, intorno alle 16, per un incendio di rifiuti in plastica avvenuto in contrada Sasi. Si tratta, come hanno appurato i vigili del fuoco intervenuti con la polizia municipale, di tubature utilizzate per impianti di irrigazione di terreni agricoli e di fatto abbandonate in un'area nei pressi della zona artigianale.

L'incendio è stato domato in pochi minuti, dopo che una densa e ampia nube di fumo scuro si era sviluppata nei territori circostanti.

Già nel luglio 2017 in quella stessa zona della periferia nord-est di Alcamo era divampato il gravissimo incendio che aveva distrutto un impianto per lo stoccaggio di rifiuti.

Si rivela ancora una piaga dolente, proprio l'abbandono di rifiuti nelle campagne alcamesi, seppure in città e ad Alcamo Marina in queste settimane sia diminuito questo fenomeno di inciviltà scoraggiato anche dall'inasprimento delle sanzioni, in quanto da oltre tre mesi è in vigore la nuova disposizione legislativa che punisce sul piano penale chi se ne rende responsabile.