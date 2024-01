Maltempo, danni al porto di Levanzo: voragine sulla banchina, disposta la chiusura

Il maltempo continua a provocare danni e disagi in Sicilia. Le intemperie di questi giorni hanno danneggiato la banchina di ponente del porto di Levanzo, la più piccola delle isole dell'arcipelago delle Egadi. La parte danneggiata è quella destinata in parte all’attracco delle motobarche da pesca ed in parte al diporto.

«La banchina – fanno sapere dalla capitaneria - è crollata nella parte centrale e si è formata una voragine caratterizzata da «sgrottamenti»: si è formata una buca, con la messa a nudo del tubo di discarica dell'acqua proveniente dalla motocisterna. Di fatto potenzialmente pericoloso per l’accesso degli operatori portuali, del personale marittimo e dei fruitori occasionali».

«La situazione - proseguono dalla capitaneria - rende la banchina al momento non utilizzabile per l’approdo e l’accosto di unità navali. Costituisce anche un potenziale pericolo per l’incolumità pubblica delle persone e per la sicurezza della navigazione nonché intralcio alla sicurezza portuale in genere. La stessa quindi è interdetta all’accesso, transito, sosta e fermata di cose, mezzi e persone, fino al contestuale ripristino, collaudo ed adeguamento della banchina a seguito di idonei lavori di straordinaria manutenzione che dovranno essere eseguiti dalle autorità competenti».