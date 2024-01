La ballerina di Trapani ferita da un'esplosione a Parigi, dopo 5 anni niente risarcimento

Una giornata come tante: la sveglia presto, l’arrivo al posto di lavoro, una pausa in mattinata e poi il ritorno a casa. Forse pensava proprio a questo Angela Grignano, il 12 gennaio di cinque anni fa. Una mattina come tante che, però, in poco tempo, ha cambiato per sempre la sua vita. Perché la giovane trapanese, che desiderava vivere sul palco con le sue mezzepunte, è rimasta coinvolta nell’esplosione di una panetteria a Parigi. Le vittime furono quattro: due vigili del fuoco, una ragazza francese e una turista spagnola. Molti furono i feriti gravi, tra cui Angela Grignano gravemente ferita a una gamba. Tutte persone che, ancora oggi, a distanza di cinque anni, aspettano di sapere la verità.

«In questi cinque anni – ha dichiarato la giovane che è anche consigliere comunale – è cambiato tutto: la nostra vita, il nostro corpo, la nostra quotidianità. Paradossalmente, però, non è cambiato niente, perché nessuna promessa è stata mantenuta, non c’è stato nessun risarcimento per le vittime e addirittura non c’è stato nessun tipo di processo. Ad oggi non siamo solo vittime di un’esplosione, ma anche di un’ingiustizia». Circa cinquecento, in totale, le persone coinvolte: oltre ai quattro feriti gravi, anche chi ha perso la casa e il lavoro. «Sono tutte persone che hanno chiesto un risarcimento – spiega Grignano – e che non hanno ancora ricevuto nulla. Il Comune di Parigi fa scaricabarile sull’azienda del gas.

Un servizio completo di Chiara Conticello sul Giornale di Sicilia in edicola oggi