Crolla un grosso albero a Erice, distrutta la ringhiera della Forestale

Un grosso leccio la scorsa notte è finito all'interno della sede del Distaccamento di Erice della Forestale. L'albero è finito davanti al muro dell'edificio dell'ente, rompendo la ringhiera perimetrale. Per fortuna non vi erano persone nella zona al momento del cedimento.

Il leccio era nell'area attigua alla caserma della Forestale, di pertinenza del Comune. La zona, pulita su iniziativa del comandante del distaccamento Gioacchino Barbera, è quella che si trova sotto la stazione della funivia e che porta al cimitero dei Cappuccini, da dove ogni giorno transitano molti automezzi.

Purtroppo non è il primo caso. Giusto a Natale, un altro albero era venuto giù finendo sulla carreggiata della strada che porta ad Erice, all'altezza del quadrivio tra viale delle Pinete, la strada dei Difali e la provinciale per Trapani e Valderice. La stessa zona dove la notte scorsa è venuto giù il leccio.

Tra le cause il forte vento, ma non solo. Nelle scorse settimane sono partiti i lavori per la valorizzazione delle aree Natura 2000 in base al progetto presentato dall’amministrazione comunale e finanziato dalla Regione nell’ambito di un bando. Nell’intervento sono previsti interventi di riqualificazione del bosco del Monte, nelle parti che ricadono nella programmazione ma anche azioni nei giardini del Balio e in altre aree relative al centro storico della vetta. Lo stanziamento, con fondi del Pnrr, permetterà di avviare una prima salvaguardia del bosco antico, con la pulizia e il risanamento degli alberi anche per quel che riguarda le piante infestanti.