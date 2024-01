Disabile pestato a Marsala, chiesto il rinvio a giudizio per uno dei presunti autori

Nella notte tra il 14 e 15 giugno scorso si resero protagonisti di un violento pestaggio ai danni di un disabile di 34 anni. La Procura di Marsala ha chiesto ora il rinvio a giudizio per tentato omicidio per uno dei presunti autori.

La scena di inaudita violenza avvenne avvenne davanti ad un tabacchino di contrada Cuore di Gesù, a Marsala, tutta ripresa dalle telecamere della videosorveglianza. La vittima del pestaggio fu presa a calci e pugni da due ragazzi, di cui uno minorenne all'epoca dei fatti per il quale procede la Procura per i minorenni di Palermo. Sul maggiorenne, che si trova in carcere, procede la Procura di Marsala. Si tratta di Vincenzo Piero Li Vigni, per il quale è stato chiesto il rinvio a giudizio.

Le ipotesi di reato, sono di tentato omicidio e rapina in concorso con un ragazzo minorenne e aggravati dai futili motivi e dall'aver agito con crudeltà. È anche accusato di evasione, al momento dell'aggressione infatti era sottoposto agli arresti domiciliari. Le indagini furono effettuate dai carabinieri della Compagnia di Marsala, su delega della Procura, che individuarono i due autori del pestaggio dopo la visione delle immagini della videosorveglianza.