Raffica di furti di cavi elettrici a Calatafimi Segesta, un tratto di strada rimane al buio

Ladri di cavi elettrici in azione a Calatafimi Segesta. Il suo territorio è stato colpito da una serie di furti di cavi elettrici che nelle scorse settimane hanno interessato gran parte della provincia trapanese.

Da molti giorni ormai è rimasto al buio un tratto di circa 300 metri del viadotto che collega il centro storico di Calatafimi Segesta con l'area urbana di contrada Sasi. Dai rilievi tecnici gli uffici hanno constatato la mancanza dei cavi elettrici, dovuta a un furto, avvenuto sicuramente durante le ore notturne e per il quale gli stessi uffici hanno sporto denuncia.

Ancora non quantificato il danno anche se si prospetta elevato. Non si potrà procedere nell'immediato a ripristinare il tratto non illuminato, dovendo reperire i fondi necessari.