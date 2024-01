Marsala piange Uccio Parrinello, il medico stimato da tutti: «Lo ricorderemo per la sua grande devozione al lavoro»

È morto a Marsala Vito Sciacca Parrinello, per tutti «Uccio», ex dirigente dell'Asp di Trapani. Aveva settant'anni e in tanti lo conoscevano perché il medico aveva anche guidato il pronto soccorso dell'ospedale Paolo Borsellino di Marsala. Da poco tempo era in pensione. Lascia la moglie e due figli. La notizia ha gettato nello sconforto tutta la comunità: Parrinello era molto stimato sia dal punto di vista professionale che umano.

Tantissimi i messaggi sui social che a lui vengono dedicati: «È venuto a mancare il mio caro amico. In realtà è stato l'amico di tutti - scrive Antonino Fardella -. Una persona sempre umanamente disponibile e professionalmente capace. Marsala perde uno dei suoi figli migliori. Condoglianze alla moglie Iolanda ed ai due figli».

E ancora: «Ho appena saputo la tristissima notizia che è deceduto il dottore Vito Parrinello - scrive Patrizia -. Sono attonita, Uccio non era solo un caro amico, un bravo medico, un marito affettuoso un grande padre. Uccio è stato il mio traghettatore, quando 32 anni fa ospitó me e altre carissime amiche in vacanza a Marsala. Fu proprio lui a farmi conoscere Nino, suo caro amico, che è diventato poi mio marito. Uccio era sempre sorridente, gentile, affettuosissimo, garbato, aveva un cuore d'oro. Quando eravamo tutti più giovani lo andavamo a trovare al pronto soccorso per portargli qualcosa da mangiare insieme. Ha speso tutta la sua vita per la medicina con devozione e ha spesso pagato essere in prima fila nei nosocomi per le urgenze. In queste tristissime ore il pensiero va alla sua giovane moglie e ai suoi figli che stringo in un abbraccio virtuale a me. Caro Uccetto, come ti chiamavo io, riposa in pace, mancherai tanto a tutti noi, che pregheremo per te per non lasciarti solo anche in quella dimensione dove la serenità e la gioia regna sovrana tra gli angeli». I funerali si terranno domani, 10 Gennaio, alle 15.30 nella chiesa di Maria Santissima Ausiliatrice, a Marsala.