Fiamme e paura nell'androne di un condominio a Trapani

Paura ieri sera (6 gennaio) a Trapani in via Marsala, angolo via Paceco. In un condominio ha preso fuoco l'armadio in cui si trovano i contatori della luce. Le fiamme si sono fermate all'androne, poi sono intervenuti i vigili del fuoco.

Tutto è cominciato intorno alle 22, quando si è udito un forte boato. Un pozzetto elettrico posto sul marciapiede di un immobile di quella strada è improvvisamente scoppiato. L'allagamento della strada probabilmente ha causato un cortocircuito, che ha provocato a sua volta un altro cortocircuito all'interno dell'armadio dei contatori dell'immobile di tre piani. L'armadio così ha preso fuoco.

Scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del vicino comando provinciale, che, individuata la causa e il luogo di provenienza delle fiamme, hanno immediatamente provveduto allo spegnimento e messo in sicurezza i luoghi.

Le fiamme quindi hanno colpito solo la zona dove si trova l'armadio dei contatori dell'immobile, ovvero l'androne del palazzo, che è rimasto senza energia elettrica. Per fortuna nulla di grave, diversamente da come si era pensato in un primo momento. Per gli abitanti degli appartamenti solo la grande paura e il disagio di essere rimasti al buio. Sul posto anche le forze dell'ordine, che per sicurezza hanno chiuso al traffico la zona fino al termine delle operazioni che si sono concluse intorno alle 23,30.