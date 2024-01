Maltempo in provincia di Trapani, a Favignana una barca trascinata via dalle raffiche di vento

Le forti raffiche di vento che da ieri flagellano Trapani e il suo hinterland hanno abbattuto alcuni alberi nella zona del palazzetto dello Sport di via Ilio. Necessario l'intervento dei vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area.

Problemi nella notte anche a Favignana. Stamane l'amara sorpresa per i proprietari di una imbarcazione da diporto. Il natante infatti a causa del forte vento ha rotto gli ormeggi andando a finire lontano dal porto per poi affondare in parte. Dopo una calma apparente nella mattinata il forte vento è ripreso un pò ovunque in provincia, con forti piogge e sole che si alternano. Nella zona di Calatafimi alle prime ore dell'alba è stata registrata anche una breve nevicata. In calo le temperature ovunque.