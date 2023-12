Pedone travolto da una moto a Trapani, in due finiscono in ospedale

Ancora un incidente stradale in Sicilia. Violentissimo scontro in via Conte Agostino Pepoli a Trapani, con una moto che ha investito un pedone. Due persone finite in ospedale, sia l'uomo che è stato travolto dalla moto sia chi era in sella al mezzo a due ruote. Entrambi sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso del Sant' Antonio Abate, non sarebbero in gravi condizioni ma la paura è stata tanta. Indagini da parte della polizia per ricostruire la dinamica dell'accaduto.