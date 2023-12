Misiliscemi ricorda Pino Montalto, l'agente di polizia penitenziaria ucciso dalla mafia 28 anni fa

Misiliscemi non dimentica e ricorda Giuseppe (Pino) Montalto, l'agente di polizia penitenziaria ucciso dalla mafia il 23 dicembre del 1995. L’amministrazione comunale, così come lo scorso anno, ha voluto commemorare l’agente, insieme alla sua famiglia, per ricordare come la sua scelta di uomo e servitore dello Stato si sia opposta con coraggio alle richieste della mafia.

La commemorazione ha preso il via ieri sera, nella chiesa di San Giuseppe con un concerto delle sorelle Prestigiacomo. Il sindaco Salvatore Antonino Tallarita, con la giunta comunale, il consiglio, alcuni componenti delle associazioni del territorio e la polizia penitenziaria, ha deposto questa mattina una corona di alloro davanti al monumento di contrada Palma. Presenti anche il sindaco di Trapani, Giacomo Tranchida, la guardia di finanza e la polizia municipale. Al termine è stata officiata una messa nella chiesa di San Giuseppe.

Montalto fu ucciso 28 anni fa, i killer entrarono in azione in contrada Palma, dove Giuseppe aveva trascorso la serata con i genitori. Fu crivellato di colpi dinnanzi alla sua auto, sotto lo sguardo della moglie Liliana e la figlioletta.