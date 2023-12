Gara podistica di solidarietà a Calatafimi, atleta di Valderice stroncato da un malore

A Calatafimi doveva essere una giornata dedicata all'inclusione e alla solidarietà, invece in pochi minuti si è trasformata in una tragedia. Ieri (17 dicembre) un atleta di Valderice, Leonardo Mazzara di 33 anni, si è sentito male ed è poi deceduto mentre stava partecipando alla gara podistica "Tutti in pista", promossa da “Sentiero per la vita” e che si svolgeva in contrada Sasi.

La tragica notizia ha lasciato tutti un vuoto incolmabile. Mazzara, dopo avere iniziato il percorso prestabilito, ha accusato un malore ed è stramazzato a terra. Immediati i soccorsi, sul posto c'erano infatti a seguire le manifestazioni anche i volontari della Croce rossa che hanno appurato la gravità delle condizioni dell'atleta e hanno allertato la centrale operativa. Seguendo le istruzioni hanno quindi trasportato l'uomo allo stadio Catella di Alcamo, dove nel frattempo era giunto l'elisoccorso che ha imbarcato Mazzara per trasferirlo in ospedale dov'è stato operato d'urgenza per un problema all'aorta. Nella notte è sopraggiunto il decesso.

Leonardo Mazzara gareggiava per l’Asd Number One. Sgomento e amarezza da parte di tutti, a cominciare dai responsabili della Comunità alloggio Cta di Calatafimi: «Nonostante quella di ieri sia stata una giornata unica all'insegna dell'inclusione e della solidarietà, che ha visto la partecipazione di atleti, diversamente abili, comunità alloggio, Cta, associazioni, parrocchia, famiglie e bambini – scrivono -, questa mattina abbiamo appreso la triste notizia della scomparsa di Leonardo. Vogliamo solo stringerci al dolore della famiglia, degli amici e della sua associazione. Ciao Leonardo».

Anche il sindaco di Calatafimi, Francesco Gruppuso, e l'amministrazione hanno voluto partecipare a dolore della famiglia di Leonardo Mazzara per la grave perdita: «Costernati dalla drammatica notizia per la scomparsa, durante la notte, del giovane Leonardo Mazzara di Valderice, con una grande passione per lo sport. Ieri aveva gareggiato in modo non agonistico all'evento inclusivo promosso da Sentiero per la vita. Al papà e al fratello esprimiamo un sincero sentimento di profondo cordoglio».