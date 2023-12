Marsala, stoccaggio di rifiuti ferrosi e pericolosi senza autorizzazioni: scatta il maxi sequestro dell'area

La polizia municipale di Marsala insieme all'Arpa Sicilia, ha posto sotto sequestro un'area di grosse dimensioni che si trova in contrada Ciancio. L'area è di pertinenza di un'azienda dedita allo stoccaggio e alla gestione di rifiuti ferrosi pericolosi e non pericolosi.

Le indagini hanno accertato che la ditta non era in possesso di tutte le autorizzazioni amministrative: nelle aree esterne, che dovevano essere mantenute libere da rifiuti o altro materiale, erano stoccati e gestiti ingenti quantitativi di rifiuti solidi ferrosi, la cui quantità può stimarsi complessivamente in venti tonnellate e circa duecento metri cubi, oltre a numerose cisterne che contenevano fanali e materiali di illuminazione, il tutto senza alcuna copertura o riparo.

L'iniziativa fa seguito ad altre numerose precedenti analoghe attività culminate nel sequestro di svariati ettari di terreno e di intere attività abusive, diverse delle quali sono in fase di bonifica.