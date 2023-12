Operazione Aspide, l'ordine dei medici di Trapani: «Attendiamo gli atti dalla Procura»

Dopo l’operazione «Aspide» sull’Asp trapanese che ha coinvolto esponenti e personale medico, l’ordine dei medici di Trapani ha riunito il consiglio direttivo «per una approfondita valutazione dei fatti emersi dall’inchiesta (sinora appresi solo tramite i racconti dagli organi di stampa) ed ha maturato la decisione di attendere la ricezione degli atti ufficiali da parte della Procura al fine di valutare eventuali provvedimenti da intraprendere a tutela dei propri principi deontologici».

Il presidente dell’ordine, Vito Barraco, dice: «Nella qualità di presidente manifesto il mio personale rammarico per quanto in questa fase sta emergendo dalle notizie stampa e mi auguro che venga fatta rapidamente adeguata chiarezza, ferma restando la massima fiducia negli organi inquirenti e nella magistratura unitamente alla totale garanzia di fiducia nei colleghi medici coinvolti. Tuttavia, non posso non soffermarmi sul particolare momento che il contesto sanitario sta attraversando dalla pandemia ad oggi, contesto che richiederebbe maggiore apporto di disciplina e responsabilità da parte di tutti».

«È del tutto evidente - aggiunge - che alcune iniziative intraprese dall’ente negli ultimi anni si pongono in netto contrasto con i predetti principi trascurando dunque gli adeguati sistemi meritocratici che ogni procedura concorsuale dovrebbe adottare. A riguardo, non posso non citare le recenti assunzioni fatte dall’ente a tempo indeterminato con procedure click day poi soggette a stabilizzazioni, senza dare l’opportuna precedenza all’espletamento definitivo dei precedenti concorsi che prevedevano principi di selezione valutativi e quindi meritocratici e che ancora oggi rimangono sospesi».