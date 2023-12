Castelvetrano, distrutta una casetta in legno. Il presidente della Pro Loco: «Il nostro Natale finisce qui»

Nuovo atto vandalico a Castelvetrano. Pochi giorni erano state danneggiate alcune casette natalizie allestite nella piazza dall’associazione Noi e dalla Pro Loco Castelvetrano, la scorsa notte ne è stata del tutto distrutta una. Il fabbricato è stato completamente devastato.

A denunciare l'accaduto sono stati il presidente dell'associazione e quello della Pro Loco. «Sono molto inc...mi fate veramente tanto schifo - ha scritto sui social Emanuela Indiano, presidente di Noi odv, che ha postato le foto della casetta distrutta -. Un paese destinato al declino totale. Eccoci qui....questa sera altro bel regalo!! Volete l'arresa???? Molto probabilmente saranno smontate le casette ma saremo ancora lì sabato, a costo di stare con caraffa e bicchieri in giro a distribuire Vin brulé... Mi fate veramente tanta pena! Amministrazione direi di smuoverci un po' con le telecamere adesso.... perché non si può sempre e solo indignarsi e poi non fare nulla».

Rabbia e tanta amarezza anche per Nino Romano, presidente della Pro Loco che ha deciso di arrendersi: «Avviso tutti i cittadini Castelvetranesi che per la mia associazione il Natale finisce qui. Ringrazio tutte le forze dell'ordine di ogni grado di tutelarci in questo modo - scrive su Facebook -. Ringrazio l'amministrazione tutta di impegnarsi per la tutela per chi impegna fatica, tempo, denaro e tanta pazienza per fare rivivere questa città abbandonata da Dio. Grazie, grazie, grazie. Buone feste a tutti».

Tanta rabbia anche tra i cittadini: c'è chi chiede all'amministrazione maggiore attenzione, chi vorrebbe le ronde notturne e chi ancora sottolinea come la piazza e le vie limitrofe siano totalmente abbandonate.