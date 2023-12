Un anziano ferito e rapinato in casa durante la notte, un arresto a Mazara

I carabinieri a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, hanno arrestato un giovane di 25 anni accusato di aver rapinato un anziano nella sua abitazione. Un pensionato di 88 anni si è alzato nella notte sentendo rumori in casa. In cucina si è trovato davanti al rapinatore che stava rovistando tra i cassetti.

Il 25enne, lo ha minacciato con un coltello da cucina, chiedendo soldi e oggetti preziosi. L’anziano ha reagito e l’aggressore lo ha ferito alle mani e al volto ed è scappato dopo avergli rubato 50 euro dal portafoglio. Chiamati i carabinieri, l’anziano ha fornito una dettagliata descrizione dell’aggressore. Il giovane è stato arrestato e portato nel carcere di Trapani.