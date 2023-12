Valderice, evade dai domiciliari: ritrovato dopo 24 ore sotto il letto

Era evaso dai domiciliari il giorno successivo al provvedimento emesso dal giudice ed è stato ritrovato dai carabinieri dopo 24 ore di ricerche, nascosto sotto il letto di casa, a Valderice. L’uomo, 33 anni, era stato arrestato dai carabinieri per non essersi fermato a un posto di controllo e per aver preso a calci l’auto dei militari.

Per lui e per la compagna convivente, il gip aveva disposto gli arresti domiciliari ma l’uomo si è reso irreperibile già dal secondo giorno, uscendo a piedi da casa.

Dopo averlo cercato invano per strada, i carabinieri hanno controllato in casa e hanno trovato l’indagato nascosto sotto il letto, nonostante la compagna avesse dichiarato che non aveva fatto rientro nell’abitazione. L’uomo è stato portato in carcere a Trapani, mentre la donna è stata denunciata per favoreggiamento.