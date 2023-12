Marsala, scontro tra un'auto e una moto: gravi ferite per un uomo, trasportato in ospedale

Incidente tra un'auto e una moto a Marsala: un uomo è rimasto gravemente ferito. Lo schianto si è verificato vicino all'autoparco comunale, in contrada Ponte Fiumarella, dove i due mezzi si sono scontrati frontalmente. Un impatto violentissimo, che ha fatto sbalzare dalla sella il motociclista, finito sull'asfalto, a diversi metri di distanza dal mezzo.

Alcuni automobilisti che si trovavano nella zona hanno lanciato l'allarme: sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che l'hanno trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Marsala e gli agenti dell'Infortunistica della polizia municipale per effettuare i rilievi e ricostruire la dinamica. Le indagini sono in corso.

Lo scontro si è verificato a poche ore di distanza da un altro incidente a Marsala. In questo caso l'impatto è avvenuto sul lungomare, sono rimaste coinvolte un’auto una moto. Ad avere la peggio, la giovane a bordo del mezzo a due ruote, finita per terra e soccorsa dagli operatori del 118. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale.

In un altro incidente è rimasto ferito un pedone. investito da un'auto mentre attraversava in centro. Un uomo di quarantacinque anni è stato trasportato in ospedale: l'impatto, avvenuto in via Salemi, ha provocato una caduta e ha battuto la testa.