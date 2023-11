Trovato morto Pietro Umile, era scomparso da Marsala alcuni giorni fa

Pietro Umile, l’uomo scomparso qualche giorno fa a Marsala, è stato ritrovato morto. La notizia è stata confermata dai carabinieri che, però, al momento non fanno trapelare altri particolare sul rinvenimento del cadavere.

Dell'uomo non si avevano notizie da alcuni giorni e poche ore fa la famiglia aveva lanciato l'allarme attraverso i social, invitando chiunque lo avesse avvistato ad allertare le forze dell'ordine o rintracciare i familiari.

Pietro Umile (nella foto) era il parcheggiatore di fronte al cimitero ed era molto conosciuto. Diffuso l'appello sui social, che era stato condiviso da tante persone, erano stati tanti i messaggi di chi ha detto di avere visto Umile in città, chi in bicicletta, chi a piedi, e in diverse zone.

Adesso il tragico epilogo con la notizia del decesso.