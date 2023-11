Erice, prof interviene in una lite fra studenti: con un pugno gli rompono il naso e lo feriscono a un occhio

Era intervenuto per sedare una lite tra due studenti, ora ha il setto nasale rotto e una ferita a un occhio. Il professore è stato infatti colpito da un pugno in pieno volto ed è finito all'ospedale nel tentativo di sedare una violenta lite tra due alunni. È accaduto stamattina (28 novembre) all'istituto tecnico Sciascia-Bufalino di Erice (nella foto).

I due studenti, uno è minorenne, per motivi ancora da accertare, sarebbero venuti alle mani nel corso dell'assemblea di istituto che in quel momento si stava svolgendo all'interno della palestra della scuola. Per scongiurare che la situazione degenerasse, il professore di francese è intervenuto e nel tentativo di separarli è stato colpito da un pugno in pieno volto finendo all'ospedale.

A scuola sono intervenuti gli agenti della Squadra volante della questura di Trapani, che ora sono chiamati a ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.