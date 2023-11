Marsala, aggredito un giovane del Gambia: ferito e ricoverato al Civico di Palermo

E' stato preso di mira da un gruppo di tunisini che hanno cercato di derubarlo e l'hanno picchiato. Ha riportato una grave frattura alla mandibola un giovane del Gambia che è stato aggredito in piazza Matteotti a Marsala: chi è entrato in azione ha tentato di rubargli il portafoglio e il monopattino con cui si muove di solito in città.

Dopo la violenza il gruppo si è allontanato, cercando di fare perdere le proprie tracce. E' stato subito lanciato l'allarme e i carabinieri hanno avviato le ricerche degli aggressori, rintracciati poco dopo: hanno opposto resistenza, ma i militari sono riusciti a bloccarli e a identificarli.

Nel frattempo il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118 ed è stato trasportato all'ospedale Paolo Borsellino di Marsala, ma vista la gravità della frattura è stato disposto il suo trasferimento al Civico di Palermo, dove sarà sottoposto a un intervento chirurgico. Sono in corso gli accertamenti sui presunti responsabili, che al momento dell'aggressione sarebbero stati ubriachi.