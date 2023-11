Ritrovato a Trapani il turista scomparso in vacanza con moglie e amici: si era perso

È stato ritrovato dalla polizia dopo cinque ore di ricerche il turista originario di Fiumefreddo in Sicilia ma residente in Australia, scomparso nella mattinata mentre si trovava in gita a Trapani. L'uomo è stato infatti ritrovato al Terminal degli aliscafi, pare si fosse smarrito e non avesse più ricordato la strada per raggiungere moglie e amici che lo attendevano invece in piazza Garibaldi dove avevano deciso di fermarsi a mangiare un panino, prima di riprendere il giro della città. L'uomo si era allontanato dicendo di dover andare in bagno, poi il silenzio assoluto.

Alle 12,30 la moglie preoccupata perchè non lo vedeva arrivare credendo che il marito fosse entrato nel bagno chimico collocato tra le aiuole della piazza, pensado che fosse rimasto bloccato dentro ha chiamato i vigili del fuoco. Sono subito intervenuti i pompieri, ma l'uomo non era lì. Così a piazza Garibaldi sono arrivati anche gli agenti della Squadra volante che si sono messe alla ricerca del turista. Di lui, però, nemmeno l'ombra.

Le ricerche si sono estese ovunque nella zona del porto. Tutta la zona è stata controllata attorno poco dopo le 16 finalmente il turista è stato ritrovato. Aveva camminato per un po' ed era giunto fino al Terminal degli aliscafi e qui non sapendo cosa fare si era fermato in attesa che qualcuno lo venisse a prendere probabilmente, e così è stato. Vacanza a lieto fine per lui, la moglie e la coppia di amici, tutti siciliani d'origine, che oggi si erano spostati da Palermo, dove alloggiavano in una struttura ricettiva, per venire a visitare Trapani. Un fuoriprogramma alla fine che si è concluso bene per fortuna.