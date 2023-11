Incidente al porto di Trapani: anziano investito da un'auto, ferito e trasportato in ospedale

Stava attraversando quando un'auto l'ha travolto ed è finito violentemente sull'asfalto. Un anziano è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto in via Ammiraglio Staiti a Trapani, nella zona del porto. E' stato investito da una macchina che dalla stazione marittima viaggiava in direzione dell'imbarcadero per le Isole Egadi, nel tratto tra la Casina delle Palme e piazza Garibaldi, poco illuminato.

Alcuni automobilisti hanno subito lanciato l'allarme e sul luogo dell'incidente sono arrivati i sanitari del 118. L'uomo, che in seguito all'impatto ha battuto la testa, è stato tarsportato all'ospedale Sant'Antonio Abate, dove è stato sottoposto a tutti gli accertamenti sulle sue condizioni.

In via Ammiraglio Staiti anche le pattuglie della polizia municipale per gestire la viabilità, andata nel frattempo in tilt. Gli agenti dell'Infortunistica hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica.