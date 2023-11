Niente acqua ad Alcamo, tornano i disagi per i lavori sulla condotta idrica

Tornano i disagi, ad Alcamo, a causa dei ritardi dell’erogazione idrica comunale. L’ufficio Servizio idrico integrato del Comune ha già fatto sapere ieri che, «a causa di alcuni lavori, quasi ultimati, sulla condotta idrica di Dammusi e, contestualmente, a causa di un’interruzione della fornitura da parte di Siciliacque, l’erogazione idrica settimanale ha subìto delle variazioni». Non è, al momento, specificata con precisione la turnazione del servizio di distribuzione dell'acqua nelle varie zone del territorio alcamese. «Ci scusiamo con la cittadinanza per il disagio – conclude l’amministrazione comunale -, l’erogazione idrica sarà ripristinata non appena Siciliacque riprenderà a fornire il servizio».

Alle fontanelle del Bottino, serbatoio idrico comunale, il liquido esce dai rispettivi rubinetti con una colorazione leggermente scura, dovuta, come spiegano gli impiegati comunali anche mediante l’affissione di avvisi al pubblico (come si vede nella foto), al fatto che sono in corso questi lavori di riparazione alla rete idrica esterna. Pertanto, è raccomandato di non bere quest’acqua e, se proprio necessario rifornirsene, di farne un uso comunque non potabile.

Nel frattempo, proprio in questi giorni, con l’avvenuta aggiudicazione del relativo appalto, va avanti l’iter per la progettazione esecutiva dello stralcio di completamento e dell’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento della condotta idrica adduttrice di Cannizzaro. Un progetto per il quale il Comune di Alcamo ha ottenuto un finanziamento di circa 4 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027, nell’ottica di migliorare il sistema di approvvigionamento idrico al servizio della popolazione alcamese.