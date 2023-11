Erice, non si ferma all'alt e scappa: l'inseguimento da film finisce con l'arresto

Per evitare i controlli dei carabinieri è fuggito prima in auto, poi a piedi. Ha dato vita a una folle corsa ad Erice un 45enne trapanese che era alla guida di un'auto con una targa francese parzialmente illeggibile. Durante un controllo nella zona San Cusumano, i carabinieri hanno intimato l'alt e l'uomo si era inizialmente fermato.

Di fronte alla richiesta di esibire i propri documenti, si è dato alla fuga insieme ad altri due passeggeri, ed è iniziato un inseguimento da film fino alla zona di San Giuliano. Una corsa spericolata durante la quale l'automobilista ha travolto i tavolini esterni di un bar e ha rischiato di travolgere alcuni pedoni.

Arrivato a una intersezione, in cui si trovavano altre auto parcheggiate, l'uomo non ha avuto scelta e si è fermato, ma ha proseguito la fuga a piedi, abbandonando il veicolo. Bloccato dai militari, è stato trovato in possesso di droga e per lui è scattato l'arresto, che è stato covalidato. Il 45enne, che ha già dei precedenti di polizia, è stato sottoposto all’obbligo di dimora nei comuni di Trapani e Erice, con il divieto di allontanarsi dalla propria abitazione durante le ore notturne.