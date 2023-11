Mazara del Vallo, è morta la dipendente comunale Mariella Carbone. Il cordoglio dell'amministrazione

Lutto al Comune di Mazara del Vallo: è morta Mariella Carbone, dipendente in servizio alla segreteria del secondo settore comunale "Gestione delle risorse". Aveva 59 anni e lascia il marito e due figli. A diffondere la notizia è stata la stessa amministrazione comunale attraverso il sito istituzionale.

Incredulità e rabbia tra i colleghi e le tante persone che hanno conosciuto la donna. Il segretario generale del Comune, Salvatore Pignatello, ha espresso cordoglio a nome di tutto il personale e l'intera amministrazione, sindaco, giunta e consiglio comunale si sono uniti al dolore della famiglia.

Diffusa la notizia, in tanti tra amici e colleghi hanno voluto ricordare la donna, non solo per le qualità professionali, ma soprattutto per quelle umane. "Ti ricorderemo sempre con affetto", ha scritto sui social Francesca. E ancora Lucio: "Collega esemplare e presente".

I funerali di Mariella Carbone verranno celebrati alle ore 15 di oggi nella chiesa di Santa Gemma.