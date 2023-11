Mafia, Matteo Messina Denaro era infastidito per i latitanti nella sua zona

Erano riusciti perfino a fare innervosire il boss Matteo Messina Denaro perché non gli avevano comunicato che Mimmo Raccuglia, il capomafia di Altofonte, si nascondeva in provincia di Trapani. L’ex primula rossa di Cosa nostra - morto il 25 settembre nell’ospedale dell’Aquila - che per 30 anni era riuscito a sfuggire alla cattura, andò su tutte le furie quando aveva saputo che un altro uomo d’onore aveva scelto proprio il suo stesso territorio per sfuggire alle forze dell’ordine. A distanza di 15 anni da quell’episodio - Raccuglia era stato preso nel novembre del 2009 a Calatafimi-Segesta, dopo 13 anni di latitanza - Giovan Battista Badalamenti, uno dei capi indiscussi e storici della famiglia mafiosa di Torretta, ma residente da tempo negli Stati Uniti, e suo nipote Salvatore Prestigiacomo, anche lui affiliato che teneva i rapporti con i cugini d’Oltreoceano, ne parlavano ancora, mostrando timore e rispetto per il boss di Castelvetrano. I due sono finiti, assieme ad altre cinque persone e a dieci esponenti della mafia di New York, nella retata scattata dopo le indagini internazionali di polizia e Fbi.

