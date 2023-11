Salaparuta, non si ferma all'alt e spara ai carabinieri con una pistola modificata

Non si ferma all’alt dei carabinieri e spara con una pistola giocattolo priva del tappo rossa. Il folle gesto poteva costare caro a un diciannovenne arrestato dai carabinieri della stazione di Salaparuta che lo accusano di resistenza a pubblico ufficiale e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto è stato ricostruito, i militari dell’Arma, durante un posto di blocco, hanno intimato l’alt ad un Ducato che procedeva nella loro direzione. Il ragazzo alla guida del mezzo non solo non si è fermato ma, senza alcuna apparente motivazione, ha esploso due colpi ed è fuggito. Ne è scaturito un immediato inseguimento per le vie del centro fino a che il diciannovenne non è stato fermato dai militari che, in quel momento, accertavano che l’arma utilizzata fosse di libera vendita (ma priva del tappo rosso).

Il giovane è stato poi arrestato e collocato agli arresti domiciliari in attesa del giudizio direttissimo del giorno successivo. La mattina seguente, quando doveva essere condotto davanti all’autorità giudiziaria, il giovane non si è fato trovare in casa. È stato rintracciato dopo qualche ora per le vie del centro, a piedi, in violazione rispetto a quanto imposto dal giudice. È stato quindi nuovamente arrestato, questa volta per il reato di evasione e, a seguito di udienza di convalida, sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.