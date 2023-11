Trapani, lavori sull'A29 in direzione dell'aeroporto: percorso alternativo per arrivare allo scalo

Disagi per gli automobilisti che da oggi, mercoledì 8 novembre, percorrere un tratto dell'A29 e dirigersi verso l'aeroporto di Birgi. Fino al prossimo 11 novembre, infatti, l'Anas dovrà eseguire alcuni interventi di pavimentazione su una delle rampe di connessione tra l’autostrada A29 Alcamo-Trapani e la sua diramazione per l’aeroporto di Birgi, che è denominata A29dir/A.

I lavori

In pratica, sarà interdetta la circolazione sulla rampa normalmente utilizzata dai veicoli provenienti da Trapani e diretti in aeroporto. Un disagio di non poco conto visto che si allungano i tempi di percorrenza per giungere a destinazione.

I percorsi alternativi

I veicoli che dovranno recarsi in aeroporto dovranno dunque percorrere una strada alternativa. Gli automobilisti dovranno proseguire in direzione Alcamo fino allo svincolo di Dattilo e reimmettersi in autostrada sulla carreggiata in direzione Trapani, dove troveranno fruibile la rampa di uscita verso l’aeroporto.

Percorso alternativo e tempi di percorrenza

Questo itinerario, però, allungherà i tempi di percorrenza di 10 minuti, è opportuno, dunque che gli automobilisti che devono recarsi presso lo scalo di Birgi, tengano in considerazione il ritardo.