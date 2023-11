Marsala, morto lo storico pasticcere Salvatore Vivona. Il cordoglio dei tanti clienti

Il mondo della pasticceria trapanese piange per la morte di Salvatore Vivona. Detto Turiddro, aveva 94 anni e ha lavorato nel suo laboratorio a Marsala da giovanissimo fino a quando le forze glielo hanno permesso. Ad annunciare la morte è stato il figlio Gianfranco Vivona, attraverso un messaggio su Facebook.

Diffusa la notizia del decesso, in tantissimi, tra amici di famiglia e clienti, hanno voluto esprimere vicinanza alla famiglia. «Dispiaciutissimo per la perdita di tuo padre grandissimo uomo. Rip caro Turiddru», ha scritto Giovanni Mauro. Benedetto Venuti ha aggiunto: «Sentite condoglianze per tutta la famiglia. Un'altra persona perbene che va via. Ciao Turiddu».

«Condoglianze, la vita continua e voi già lo avete dimostrato portando avanti il nome della storica pasticceria», ha scritto Ignazio Genna. E Peppe Anselmi ha commentato «Non puoi capire che dispiacere leggere questa notizia. Un abbraccio affettuoso a te e alla tua famiglia. Ciao Zi Turiddru, Rip».

I funerali di Salvatore Vivona si terranno alle 16, presso la chiesa dei Salesiani, a Marsala.