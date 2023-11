Trapani, donna di 71 anni investita da uno scooter: è ricoverata in gravi condizioni

Una donna di 71 anni è ricoverata all'ospedale Sant'Antonio Abate di Trapani con riserva sulla vita. È stata investita da uno scooterone nella zona di Milo, vicino al supermercato Conad, alla periferia di Trapani. La signora e rimasta riversa sull'asfalto per qualche minuto: si è temuto il peggio.

«La donna - racconta un automobilista di passaggio che intervenuto in aiuto - non dava segni di vita, abbiamo avuto paura». Quando è scattato l'allarme, sul posto è intervenuta una ambulanza del 118 che ha trasportato la 71enne al pronto soccorso del Sant'Antonio Abate, in codice rosso. Dopo avere ricevuto una prima assistenza sanitaria nell'area di emergenza del nosocomio trapanese, la vittima del sinistro è stata ricoverata con la prognosi riservata. La dinamica dell'incidente è al vaglio della polizia che sul posto ha effettuato i rilievi.