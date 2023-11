Campobello di Mazara, via libera al campo per i migranti lavoratori all’interno dell’ex oleificio

Si inizierà ad allestire questo pomeriggio il campo per i migranti lavoratori all’interno dell’ex oleificio Fontane d’oro di Campobello di Mazara. L’incarico è stato affidato dal Comune al comitato di Castelvetrano della Croce rossa italiana coi fondi (60 mila euro) del dipartimento regionale della protezione civile.

Il campo verrà allestito con i 40 moduli abitativi donati dall’Unhcr all prefettura di Trapani e potrà ospitare sino a 250 lavoratori migranti in regola con i permessi di soggiorno, giunti a Campobello per la raccolta delle olive. Ai volontari della Cri toccherà la gestione del campo sino al 31 dicembre ma anche l’assistenza medica per i migranti.