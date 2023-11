Trapani, è allarme furti: quinto colpo in un mese in un ristorante

Cresce l'allarme a Trapani per i furti messi a segno nelle attività commerciali. I ladri entrano sempre più spesso in azione nei locali del centro storico, mettendo a segno una raffica di colpi. Ne sanno qualcosa i titolari del ristorante "A Nassa", di via Serisso, preso di mira per ben cinque volte in meno di un mese.

I ladri stavolta sono entrati nel locale dopo aver forzato la porta laterale, si sono diretti verso il registratore di cassa, ma l'hanno trovato vuoto. A lanciare l'allarme un residente della zona che ha chiamato la titolare del ristorante, che ha trovato l'ingresso danneggiato e una zona del locale a soqquadro.

Sul posto sono così arrivati anche i poliziotti che hanno avviato le indagini, al vaglio ci sono le telecamere della videosorveglianza. I danni subiti dal locale a causa dei cinque furti ammontano a circa mille euro, bibite, pochi soldi in contanti e il cassetto del registratore di cassa, invece, fanno aprte del bottino che i ladri sono riusciti a portare via nelle scorse settimane.