Non paga l'affitto e il proprietario di casa l'accoltella, un uomo ferito al volto a Marsala

Ci sarebbero alcune mensilità di affitto non pagate alla base di un accoltellamento a Marsala. E' accaduto nella zona di Porta Mazara in pieno centro. Il fendente sarebbe stato sferrato dal proprietario di un appartamento di via Stefano Bilardello, dopo avere ricevuto l'ennesimo diniego da parte dell'inquilino a versare le mensilità dovute.

L'uomo ad un certo punto probabilmente all'ennesima risposta “non ho soldi” è andato su tutte le furie ha estratto un piccolo coltello dalla tasca e si è scagliato contro l’inquilino moroso, ferendolo al volto: è stato poi medicato in ospedale. Ora dovrà rispondere del reato di lesioni personali, aggravate da sfregio permanente. L'uomo è stato denunciato

Appena qualche giorno fa al culmine di una rissa, ancora un altro accoltellamento, nel quartiere popolare di Amabilina. Ad essere colpito da una coltellata alla gola era stato un 29enne marsalese.