Incidente a Marsala, scontro tra un'auto e una moto: un ferito in codice rosso

Incidente stradale, intorno alle 13, a Marsala. A scontrarsi, in via Salemi in contrada Misilla, una moto di grossa cilindrata, e un'auto, una Volkswagen Golf. Ad avere la peggio, il motociclista che è stato sbalzato in avanti ed è caduto rovinosamente sull'asfalto.

Sul posto è giunta un'ambulanza. I sanitari hanno prestato le prime cure e trasferito in codice rosso presso il pronto soccorso dell'ospedale Paolo Borsellino (nella foto). I medici hanno eseguito ulteriori accertamenti e proceduto al ricovero dell'uomo.

Sul luogo dell'incidente sono giunti anche gli agenti della sezione infortunistica della polizia municipale di Marsala che hanno effettuato tutti i rilievi per capire l'esatta dinamica dell'incidente.

Il traffico nella zona ha subito rallentamenti, anche a causa dell'orario e soltanto dopo l'intervento dei sanitari, la rimozione dei mezzi e la messa in sicurezza della strada, la viabilità è tornata regolare.