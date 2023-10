Interruzioni nelle forniture idriche, a Trapani molte zone rimangono senz'acqua

Problemi idrici a Trapani, per una serie di black out alla rete nei giorni passati che di fatto ha bloccato gli impianti idrici di Bresciana, con i disagi che si sono allargati poi ad una buona della città. I residenti di molte zone, infatti, hanno avuto e stanno continuando ad avere dei problemi di utilizzo dell'acqua. Ieri era toccato a praticamente a tutto il centro storico, oggi alla parte più nuova della città.

Il blocco della rete Enel, secondo quanto riportato dal Comune, ha causato, il blocco dell'accumulo di acqua nei serbatoi di San Giovannello. Secondo i tecnici, per una situazione di normalità, ci vorranno circa 24 ore, con la normalità che dovrebbe essere ripristinata a partire da domenica, come assicura l'assessore al servizio idrico Vincenzo Guaiana. Il sindaco Tranchida ha già dato mandato di agire contro Enel per i danni provocati.