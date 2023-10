Denise Pipitone compie 23 anni: gli auguri dei genitori e un murales a Mazara del Vallo

«Denise, ovunque tu sia, auguri per il tuo 23° compleanno! Ci manchi tanto, sei nei nostri cuori e nella nostra mente, sempre». È il messaggio di auguri rivolto a Denise Pipitone, che oggi compie 23 anni, pubblicato e firmato dalla mamma Piera Maggio. Denise è sparita il primo settembre del 2004 a Mazara del Vallo.

Anche il padre naturale ha voluto ricordare la figlia. «Tesoro, in questi lunghi anni, non c'è stato un giorno in cui il mio pensiero e la mia vita non siano state dedicate a te - scrive Pietro Pulizzi, in una lunga nota -. Gli anni passano e anche in fretta, a volte mi sento solo, svuotato dal mio essere. Vorrei che la mia vita non fosse andata così. Tutto quello che avevo progettato e desiderato è stato calpestato dalla crudeltà umana. Ormai il bastone del mio quotidiano vivere è la sofferenza che riesco a mascherare bene dietro ogni mio sorriso. Sappi che finché avremo vita, mamma e papà e tutti coloro che ti vogliono bene, non smetteremo mai di cercarti. Noi non molliamo».

L’artista Fabio Ingrassia ha realizzato un murales (nella foto) a Mazara del Vallo, a piazza San Vito, sotto gli archi in omaggio alla piccola Denise. L’opera raffigura il volto della piccola scomparsa da Mazara del Vallo l’1 settembre del 2004, con una torta davanti e al posto delle candeline è riportata la scritta «Verità».

«Tra la sua gente, nella sua città, che gli ha dato e gli ha tolto tutto, perché possa sicuramente continuare a vivere nella mente di chi la ricorda», spiega l’artista in una nota.

Piera Maggio e Pietro Pulizzi firmano insieme un post sulla pagina Facebook Missing Denise Pipitone Mp: «Oggi 26 ottobre 2023 sotto gli archi del Seminario Vescovile di piazza della Repubblica a Mazara del Vallo è stato realizzato un dipinto con l'immagine di nostra figlia Denise in occasione del suo 23esimo compleanno. Ringraziamo dal profondo del cuore Fabio Ingrassia, cittadino marsalese, per questa inaspettata sorpresa a noi molto gradita. Ci sono due date per noi importanti, difficilmente da poter dimenticare a Mazara, la data di nascita e soprattutto della scomparsa di Denise. Qualcuno oggi lo ha ricordato a tutti, con un gesto semplice ma molto significativo che solo una persona sensibile può fare. Grazie ancora, siamo veramente commossi».