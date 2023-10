Vasto incendio a Castellammare del Golfo, in fiamme ettari di bosco

Un vasto incendio scoppiato poche ore fa sta seriamente minacciando la località Mendola Vacchieria, nel territorio di Castellammare del Golfo. Le fiamme stanno interessando il versante che si vede uscendo dalle gallerie di Segesta, a sinistra quando si procede verso Palermo in autostrada.

Si tratta di una zona altamente boschiva, già purtroppo percorsa da altri incendi terribili. La Forestale ha richiamato personale al lavoro.

Uno dei fronti dell'incendio è stato spento intorno alle 20.15 ma la vegetazione è molto alta, quindi è complicato spegnere le fiamme ed evitare che si propaghino ulteriormente.

"Il fronte è corposo - dice il sindaco Giuseppe Fausto, che avuta la notizia ha subito raggiunto la zona -. Per fortuna non ci sono abitazioni e quindi non c'è alcun rischio per una eventuale presenza di persone, si tratta di una zona altamente boschiva. Sul posto sta lavorando solo personale della forestale, che ha arginato una parte dell'incendio".