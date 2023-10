Trapani, festa di compleanno per i 106 anni di nonna Pasqua

Centosei candeline e non sentirle. Sono quelle spente da nonna Pasqua Gianguzzi in Vultaggio. Un giorno speciale, festeggiato alla presenza dei parenti, degli amici e con ospite anche il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.

Nonna Pasqua, lucida ed in buone condizioni di salute, circondata dall'affetto s di nipoti, pronipoti, parenti e amici più cari, ha festeggiato il suo centoseiesimo compleanno presso la struttura dove ormai risiede, in via Michele Amari, nel Quartiere Sant’Alberto.

"La storia della signora Pasqua è straordinaria: nata in piena Prima Guerra Mondiale, è dovuta scappare tra le campagne quando le bombe hanno raggiunto la città di Trapani durante la Seconda Guerra Mondiale. Nata nel cuore del nostro centro storico, in un cortile adiacente la via Orfani, ha visto l’evoluzione della città. Dopo la guerra è tornata nella sua casa e ha cresciuto una famiglia forte e numerosa. Che la sua storia sia da monito e che possa lanciare un messaggio di pace per tutto il mondo", ha affermato il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida.