Maltempo a Trapani, crolla un palo dell'illuminazione in centro

Un palo della luce è caduto sulla strada, ma per fortuna nessuno in quel momento l'attraversava. È accaduto in via Marino Torre, a Trapani dove un palo dell'illuminazione si è schiantato al suolo. Per fortuna al momento del cedimento sulla strada, nei pressi del Cine-teatro Don Bosco, non transitava nessuno.

Colpa del maltempo delle ultime ore, in particolare il forte vento di scirocco che in questi giorni ha flagellato la città e il suo hinterland. Stamattina non ci sono state gravi conseguenze per una coincidenza, dal momento che l'arteria normalmente è assai trafficata ma in quel momento pioveva a dirotto.

Scattato l'allarme sono subito intervenuti gli agenti della polizia municipale che hanno transennato la strada. Poi sono arrivati i vigili del fuoco che hanno provveduto a rimuovere il palo che ostruiva la carreggiata. Appena lo scorso mese di agosto un'altra tragedia era stata sfiorata ancora a Trapani. Una grossa eritrina, collocata a piazza Vittorio Veneto, davanti alla questura, è crollata rischiando di travolgere cinque turisti modenesi che stavano transitando da quelle parti. Questa mattina un altro crollo.