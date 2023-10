Sbarco fantasma a Triscina, un barcone abbandonato sull’arenile

Stavolta l’imbarcazione è di legno e molto più grande rispetto ai normali barchini di ferro che si sono spiaggiati nelle scorse settimane. Da stanotte è visibile sulla spiaggia di Triscina, frazione di Castelvetrano, una barca di colore celeste che, con molta probabilità, è stata utilizzata dai migranti per uno sbarco «fantasma», nonostante le forti correnti di scirocco. All’interno si trovano indumenti, scarpe, bottiglie di plastica e camere d’aria di pneumatici da utilizzare come salvagenti in caso di necessità.

In alto il barcone sull'arenile di Triscina (foto Castelvetranonews)