Case evacuate ad Alcamo per un incendio vicino alla Statale 187, un testimone: «Ho visto appiccare il rogo»

Un nuovo gravissimo incendio è divampato, intorno alle 17 di oggi (20 ottobre), ad Alcamo Marina tra le contrade Aleccia e Calatubo.

Le fiamme altissime hanno divorato decine di ettari di vegetazione e hanno sfiorato le abitazione, numerose delle quali sono state evacuate. Sul posto polizia municipale, carabinieri, croce rossa, protezione civile comunale, vigili del fuoco.

Non si registrano feriti ma la situazione è grave. Le squadre operanti per lo spegnimento incontrano difficoltà a causa delle continue raffiche di scirocco. La zona dell'incendio è nei pressi della casa cantoniera Anas che si affaccia sulla via Carabinieri Falcetta e Apuzzo, tratto comunale della Statale 187. Numerose persone assistono preoccupate all'evoluzione della situazione.

La polizia municipale intanto avrebbe raccolto una importante testimonianza di un cittadino il quale avrebbe visto un individuo appiccare il fuoco.