Dopo due denunce per scippo scatta l'allarme a Castelvetrano, convocato il Comitato per la sicurezza

Il prefetto di Trapani Filippina Cocuzza ha convocato per il 24 ottobre il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza dopo la richiesta inoltrata dal sindaco di Castelvetrano Enzo Alfano, a causa di alcuni casi di scippo in centro storico.

Il primo cittadino, nella richiesta al prefetto, ha fatto sollevato la questione sicurezza legata alla presenza di gruppi di giovani che intimidiscono le persone. Alla caserma dei carabinieri di Castelvetrano sono due le denunce presentate.