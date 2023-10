La villa comunale di Alcamo al buio, i faretti danneggiati dai vandali

Bambini e famiglie al parco giochi, avvolti dall'oscurità. Accade ad Alcamo, in piazza Falcone e Borsellino, la cui villa comunale, dotata di attrezzature ludiche e di un'area fitness all'aperto realizzati dal Comune, rimangono totalmente al buio nelle ore serali e notturne. I faretti sono danneggiati, a causa principalmente di atti vandalici perpetrati ormai da anni. L'area fu riqualificata dal Comune nel 2009.

Una situazione di disagio, in termini di sicurezza pubblica, oltre al fatto che l'oscurità non si addice all'intitolazione della piazza, che porta i nomi dei due magistrati vittime della mafia ed è abbellita con murali artistici in onore, oltre che di Falcone e Borsellino, anche di don Pino Puglisi, di Peppino Impastato e di altri martiri che hanno sacrificato la propria vita per la legalità.

"Con Enel X - dichiara l'assessore comunale alle Opere pubbliche, Mario Viviano - provvederemo a implementare l'illuminazione pubblica di tutte le aree verdi principali, tra cui questa di piazza Falcone e Borsellino e quelle di piazza della Repubblica e di piazza Pittore Renda. Ovviamente si tratterà di interventi da eseguire in un secondo momento, visto che attualmente - conclude - ci si sta concentrando principalmente sulle strade".

Pertanto, tale situazione di blackout si trascinerà probabilmente per altri mesi. La piazza Falcone e Borsellino è frequentata, anche quando cala la sera, da non pochi giovani e famiglie con bambini, pertanto occorre porre in massima attenzione la problematica che possiamo osservare in questo video.