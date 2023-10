Rapina in farmacia a Mazara del Vallo, un arresto

Lo scorso 3 agosto avrebbe messo a segno una rapina - fruttata 500 euro - nella farmacia Lombardo di via San Pietro, a Mazara del Vallo, insieme a un complice. Entrambi armati e a volto coperto, indossavano tute da meccanico. Grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza un giovane di 35 anni di Mazara del Vallo sarebbe stato riconosciuto. Il gip di Marsala ha disposto gli arresti domiciliari. Sono in corso indagini per risalire al complice.