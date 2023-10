Motociclista di Alcamo muore dopo un mese di agonia, troppo gravi le ferite causate dall'incidente

È morto la notte scorsa il motociclista di Alcamo che si era schiantato contro un'auto la sera del 4 settembre in via Madonna del Riposo. Da allora Vito Nicolosi, 40 anni, era ricoverato in coma all'ospedale Civico di Palermo.

Lavorava nel settore delle attività di movimento terra. L'uomo, quella sera intorno alle 22, era alla guida di una moto Brixton di grossa cilindrata, quando improvvisamente era andato ad impattare con molta violenza contro una Renault Clio, ad Alcamo nella via Madonna del Riposo, in corrispondenza dell’incrocio con la via Vincenzo Pizzitola. La polizia municipale, che allora aveva aperto le indagini per ricostruire con precisione la dinamica e accertare le relative responsabilità, fa sapere che persistono elementi da chiarire.

Tra le probabili cause del violento impatto l’alta velocità e il mancato rispetto del diritto di precedenza. Il comando dei vigili urbani intanto ha informato l'autorità giudiziaria, da cui attenderà le eventuali disposizioni al riguardo.

Vito Nicolosi, a seguito dello schianto, aveva riportato gravissime lesioni ed era stato trasportato, mediante un’ambulanza del 118, all’ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo per poi essere trasferito, in nottata, al Civico di Palermo. Al volante dell’auto era un diciannovenne, D. M., anche lui alcamese, il quale non avrebbe riportato gravi ferite e che, secondo la ricostruzione della dinamica dell’incidente, si stava immettendo nella via Madonna del Riposo provenendo dalla via Vincenzo Pizzitola.

Sul posto si era recata una volante della polizia del commissariato di Alcamo per regolare la viabilità, quindi la polizia municipale per effettuare i rilievi. Tra l’altro il motociclista era risultato positivo all’alcoltest.

nella foto gli effetti dell'incidente avvenuto in via Madonna del Riposo il 4 settembre scorso