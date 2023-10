Atti di vandalismo sul lungomare di Marsala: danneggiata la staccionata

Atti di vandalismo, la scorsa notte, a Marsala. Danneggiata la staccionata in legno sul lungomare Boeo, sistemata dal Comune lo scorso giugno. Una parte della staccionata, per una ventina di metri, è stata, infatti, divelta e gettata sulle alghe che il mare sospinge sulla riva che sta sotto il lungomare. «Un atto deplorevole - si legge in una nota del Comune - che si aggiunge all’altro, quello sul limitrofo parco giochi (altalena e giochino danneggiati)».

Così commenta il sindaco Massimo Grillo: «Di fronte all’ennesimo atto vandalico, in una zona frequentata da bambini e famiglie, continuo a ripetere che non bisogna cedere allo sconforto. Faremo intervenire gli uffici per riparare i danni e non penalizzare oltremodo i civili marsalesi. Ed è un peccato che questo accada su quel tratto del lungomare nel quale sarà realizzato il primo skate park della nostra città, con ulteriori arredi che abbelliranno quell’area panoramica».